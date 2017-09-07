Майами, США, 7 сентября, 2017, 23:57 — ИА Регнум. Мэр курортного города Майами-Бич (США, штат Флорида) Фил Левайн объявил эвакуацию в связи с приближением урагана «Ирма». Об этом он заявил в эфире телеканала CNN сегодня, 7 сентября.

PvdV Последствия урагана

По словам Левайна, «Ирма» является «ядерным ураганом», и способен принести серьёзные разрушения во Флориду.

«Никогда не думал, что мне придется говорить это, но приходится: не приезжайте в Майами-Бич в этот особый период», — с горечью сказал Левайн.

По прогнозам синоптиков ураган «Ирма» в ближайшие 72−96 пройдёт над юго-восточными районами штата Флорида. Серьезный ущерб грозит городам Майами и Форт-Лодердейл.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что страна в целом готова к надвигающемуся на южное побережье Флориды урагану «Ирма». Президент США отметил, что доволен работой, проделанной губернатором штата Риком Скоттом.

Напомним, «Ирма» уже оставила без элетроснабжения почти миллион человек на острове Пуэрто-Рико. Эертвами урагана на данный момент стали девять человек.