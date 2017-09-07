Москва, 7 сентября, 2017, 23:27 — ИА Регнум. Несмотря на растущую в последнее время напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном, избрание президентом США Дональда Трампа по-прежнему играет на руку России в отношениях с Западом. Об этом 7 сентября заявил заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова Андрей Сидоров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«Если бы пришла Клинтон, мы бы имели консолидированную элиту, мы бы имели консолидированный Запад, и давление на нас было бы гораздо сильнее, чем оно есть сейчас», — заявил Сидоров.

По его мнению, Дональд Трамп не только смог внести сумятицу в американскую элиту и американское общество, но и на Запад в целом.

В этом смысле может быть очень показательна история 2013 года о якобы имевшей место прослушке канцлера ФРГ Ангелы Меркель, который разразился с подачи журналистов. Тогда среди данных, полученных ими от экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, был обнаружен и старый мобильный телефон Меркель. И если тогда скандал не имел сколько-нибудь заметных последствий для отношений между США и Германией, то в нынешних условиях всё могло сложиться гораздо интереснее, считает политолог.

«Трамп сумел за шесть месяцев внести недоверие во всё западное сообщество. Помните 2013 год, как отреагировала Меркель на то, что её прослушивали? Интересно, как бы она отреагировали на это сейчас, если бы такая ситуация сложилась», — заявил он.

Получила Москва также и непосредственное большое преимущество от деятельности Трампа благодаря разрушению проекта Транс-Тихоокеанского партнёрства (TTIP), который мог поставить Китай и Россию в крайне неблагоприятные экономические условия.

«Помнится, в 2016 году мы и китайцы начинали задумываться о том, что да, США закончили переговоры и подписали договор о Транс-Тихоокеанском партнёрстве, и Китай и Россия остаются за его бортом. Как нам поступить? Приходит Трамп — нет TTIP, нет проблемы», — напомнил Сидоров.

Наконец, Трамп смог подорвать единство даже в своём ближайшем окружении, добавил эксперт — уже сейчас появляется информация о том, что постпред США в ООН Никки Хейли может заменить Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря.

«Трамп может сделать массу ещё хороших вещей, какие он сделал. И в этом смысле какой смысл говорить о том, что можно было бы «разрулить» с этой администрацией? Он ведь разрушил даже администрацию. Что с дальше будет или не будет, пока непонятно, но то, что было вокруг него — он успешно разрушил», — заключил Сидоров.