Вашингтон, 7 сентября, 2017, 23:10 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп изъявил готовность стать посредником в деле урегулирования дипломатического кризиса вокруг Катара.

White House Дональд Трамп и эмир Катара

Заявление об этом Дональд Трамп сделал в Белом доме в ходе совместной пресс-конференции с эмиром Кувейта шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом.

«Я бы мог стать посредником», — заявил президент США Трамп.

При этом Дональд Трамп выразил уверенность, что в этом случае вопросы дипломатического кризиса с Катаром можно будет решить «довольно легко».

При этом президент США Дональд Трамп призвал короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда дипломатически уладить конфликт с Катаром.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2017 года целый ряд ближневосточных стран разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив при этом официальную Доху в поддержке терроризма и в покровительстве распространителям экстремистских идеологий.