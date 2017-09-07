Москва, 7 сентября, 2017, 23:05 — ИА Регнум. Движение железнодорожных поездов Белорусского направления временно приостановлено. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Москве.

ИА REGNUM Электропоезд

Сообщается, что остановка движения железнодорожных составов в обоих направлениях связано с повреждением контактной сети в районе платформы Здравница. Эта платформа расположена недалеко от подмосковного Одинцова.

«Движение поездов пригородного сообщения и дальнего следования остановлено в обоих направления», — сообщили в МЧС.

Из-за аварии есть вероятность задержки пригородных электропоездов Белорусского направления, следующих до станции Одинцово. Также возможны задержки на Курском и Савёловском направлениях.