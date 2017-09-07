Вашингтон, 7 сентября, 2017, 22:41 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп после вступления в должность рассматривал Никки Хейли, являющуюся сегодня постпредом США при ООН, в качестве кандидата на пост главы Госдепартамента. Об этом сама Хейли рассказала 7 сентября в интервью телеканалу CNN.

South Carolina Governor Nikki Haley Никки Хейли

По словам дипломата, она отказалась претендовать на эту должность, так как «просто подумала, что президент сможет найти кого-то получше».

Напомним, в американских СМИ в последнее время активно распространяются слухи о скорой отставке действующего руководителя Госдепартамента Рекса Тиллерсона.

Так, газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Трамп недоволен работой Тиллерсона. В частности, было отмечено расхождение в позициях президента и госсекретаря по политике США в отношении Афганистана и Кубы.

Собеседники, близкие к главе Белого дома заявили изданию, что будут удивлены, если Тиллерсон сохранит пост после января 2018 года, когда исполнится ровно один год президентства Трампа, при это намекнув, что отставка может состояться и намного раньше.

В Белом доме позднее опровергли данную информацию, заявив, что Рекс Тиллерсон «остаётся доверенным и крайне ценным членом президентского кабинета и команды по вопросам национальной безопасности».

6 сентября издание Foreign Policy со ссылкой на источники в правительстве США сообщило, что сменить Рекса Тиллерсона в должности главы Госдепартамента может постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Дополнительным основанием для подобных предположений служат редкие появления Тиллерсона на публике в последнее время. Как отмечалось, госсекретарь США даже не выступил с заявлением по новому ядерному испытанию КНДР. Тем временем Хейли активно комментирует ключевые вопросы американской внешней политики. Постпред США не только сделала заявление по Северной Корее, но и выступила с критикой ядерной сделки с Ираном.

В Госдепартаменте, между тем, сообщили, что глава ведомства в настоящее время находится в Техасе, пострадавшем от урагана «Харви», но при этом продолжает исполнять все свои рабочие обязанности.

Читайте подробнее: Foreign Policy: Куда пропал госсекретарь США Рекс Тиллерсон?