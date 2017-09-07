Москва, 7 сентября, 2017, 22:20 — ИА Регнум. В Лондоне в районе Оксфорд-стрит прогремел мощный взрыв. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает Скотланд-Ярд в своём официальном аккаунте в сети мирокблогов Twitter.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Сообщается, что взрыв произошёл в «системе электроснабжения» города около 19:00 по местному времени (21:00 мск).

По предварительным данным пострадал один человек. Он получил незначительные ранения.

Ранее пользователи социальных сетей сообщили о взрыве в центре Лондона и панике на улицах.

Причина взрыва пока не сообщается.