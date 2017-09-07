В центре Лондона на Оксфорд-стрит произошел взрыв
Москва, 7 сентября, 2017, 22:20 — ИА Регнум. В Лондоне в районе Оксфорд-стрит прогремел мощный взрыв. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает Скотланд-Ярд в своём официальном аккаунте в сети мирокблогов Twitter.
Марина Захарова ИА REGNUM
Лондон
Сообщается, что взрыв произошёл в «системе электроснабжения» города около 19:00 по местному времени (21:00 мск).
По предварительным данным пострадал один человек. Он получил незначительные ранения.
Ранее пользователи социальных сетей сообщили о взрыве в центре Лондона и панике на улицах.
Причина взрыва пока не сообщается.