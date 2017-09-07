Вашингтон, 7 сентября, 2017, 22:17 — ИА Регнум. Сенат США одобрил решение о продлении действующего бюджета и повышении верхнего предела государственного долга до 9 декабря 2017 года, передаёт Associated Press.

Конгресс США

Кроме этого, верхняя палата Конгресса США утвердила выделение $15,25 млрд на восстановление ущерба, нанесённого разрушительными ураганами.

6 сентября президент США Дональд Трамп дал свое согласие на повышение потолка госдолга до середины декабря при условии принятия Конгрессом пакета финансовой помощи пострадавшим от урагана «Харви», который вызвал наводнения в Техасе.

К ближайшим выходным, 9−10 сентября, ожидается, что в зоне действия другого сильнейшего урагана — «Ирма» — может оказаться штат Флорида.

Отметим, что государственный долг Соединённых Штатов увеличился в два раза по сравнению с 2008 годом и на сегодняшний день превышает $19,8 трлн.