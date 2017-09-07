Вашингтон, 7 сентября, 2017, 22:13 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп снова заявил о возможности применения военной силы для выхода из ситуации, сложившейся в Корее возможно, сообщает 7 сентября NBC Politics.

U.S. Army Американские рейнджеры

«Я не хотел бы выбрать военный путь, но это то, что может произойти», — цитирует издание заявление президента США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что политика, проводимая Пхеньяном, вызывает осуждение и США не будут мириться с тем, что происходит на Корейском полуострове.

Напомним, Соединённые Штаты намерены представить в СБ ООН свой проект резолюции по КНДР не позднее 11 сентября.

Уже известно, что американская инициатива предусматривает введение нефтяного эмбарго в отношении КНДР, а также заморозку активов северокорейского лидера Ким Чен Ына.