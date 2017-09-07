Женева, Швейцария, 7 сентября, 2017, 21:58 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области, лишённый гражданства Украины, Михаил Саакашвили намерен встретиться с верховным комиссаром ООН по делам беженцев, чтобы обсудить правовые аспекты своей ситуации. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

По словам Саакашвили, 7 сентября он провёл встречи с представителями разных фракций Европарламента. В частности, вместе с евродепутатом Хосе Игнасио Салафранкой Саакашвили поностальгировал о том, как с группой европарламентариев они «приехали поддержать Майдан в декабре 2013 года и какие надежды тогда были».

«Встретился с одним из лидеров европейских либералов, Ван дер Белленом, а вечером мы с Юрием Деревянко прилетели в Женеву, встречаться с руководителем офиса международной защиты, верховного комиссариата ООН по беженцам, обсуждать международные правовые аспекты моей ситуации», — написал Саакашвили.

Напомним, 26 июля Миграционная служба Украины сообщила о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства. Данное решение было обосновано тем, что экс-губернатор предоставил недостоверные данные при подаче документов на получение в гражданство Украины.

По утверждениям самого Саакашвили, его лишили гражданства незаконно по инициативе администрации президента Украины Петра Порошенко, использовав при этом подложные документы.

В настоящее время экс-губернатор находится в поездке по странам Евросоюза и уже посетил Польшу, Литву, Венгрию. По его словам, границы стран ЕС он пересекает с паспортом гражданина Украины.

Саакашвили заявил о намерении вернуться на Украину 10 сентября. Тем временем, власти Грузии, где в отношении экс-президента возбуждено четыре уголовных дала, повторно обратились к министерству юстиции и генеральной прокуратуре Украины с ходатайством о его задержании и экстрадиции.