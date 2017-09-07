Киев, 7 сентября, 2017, 21:48 — ИА Регнум. «Москва, кажется, поставила перед собой задачу превратить Украину в бесполезную территорию, не несущую никакой смысловой экономической нагрузки, — считают корреспонденты британской The Financial Times Джеффри Мэнкроф и Джонатан Хиллман.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рукопожатие

«В августе СМИ России уже сообщили об окончании строительства железной дороги в обход Украины — военные построили ее на год раньше намеченного срока, и это говорит насколько важен данный проект для Москвы. При условии блокирования Донбасса, готовности Крымского моста и отказе от прокачки газа через украинскую ГТС, Украина становится никому не нужным островом, — делятся своей уверенностью с читателями журналисты. — Даже проект «Один пояс — один путь», который, по мнению Киева, мимо Украины пройти никак не мог, и который, благодаря подписанным в 2013 году Виктором Януковичем договорам с Китаем, обещал незалежной 8 миллиардов евро инвестиций — и тот Украину после Крымских событий и в ракурсе ситуации в Донбассе, ныне боится как огня».

Как отмечают авторы, Украина надеялась вернуть Крым с помощью экономической блокады, но в результате своих действий сама осталась блокированной с юга.

«Турецкий поток» позволит российскому газу на пути в Европу обойти Украину с Юга, «Северный поток 2» — с севера. Транспортируемые по железной дороге через территорию России грузы из Азии в Европу благодаря только что завершенному железнодорожному полотну, будут попадать в Белоруссию и Прибалтику, не ступая на украинскую землю. Что касается двух «потоков», то там, конечно, еще предстоит преодолеть массу бюрократических препятствий, чтобы газ пошел задуманными Турцией, Россией и Германией маршрутами. В Киеве очень надеются, что Брюссель отстоит украинские интересы. Но, кажется, кроме как в Киеве нигде больше так не думают», — резюмируют журналисты.