Санкт-Петербург, 7 сентября, 2017, 21:51 — ИА Регнум. В Петербурге готовятся назвать победителя международного архитектурного конкурса на концепцию нового музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» на Смольнинском мысу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.spb.ru Один из проектов нового музея

Сегодня, 7 сентября, вице-губернатор Петербурга Игорь Албин вместе с блокадниками посетил выставку проектов в Конюшенном ведомстве и пообщался с разработчиками. Результаты конкурса объявят завтра, 8 сентября, в День памяти жертв блокады.

В конкурсе участвовали петербургские архитектурные бюро: «Студия 44» Никиты Явейна, «Архитектурная мастерская Мамошина», «Земцов, Кондиайн и партнеры», «Архитектурная мастерская Романова», бюро «А.Лен». Кроме того, участие приняли и москвичи из проектного института «Арена», а также иностранные специалисты: норвежцы из бюро Snohetta, финское бюро Lahdetaa & Mahlamaki и немецкая мастерская Thomas Herzog Architekten.

«Трудно будет определиться с выбором, над этим будет работать квалифицированное жюри. Что важно для нас, жителей Петербурга, — это, конечно, экспозиция. Мы должны понимать, что еще одна точка тяготения появляется в нашем городе», — сказал Игорь Албин. Он надеется, что музей будет особенно интересен школьникам и студентам.

Комплекс собираются возвести на средства бюджета Петербурга, он будет располагаться на Смольной набережной на стрелке Невы западнее Смольного монастыря. Для музея город предоставит участок площадью 1,73 га.

«Перед разработчиками концепции стояла сложная задача — вписаться в исторические пейзажи Петербурга, пейзажи эти между Музеем воды и прекрасным собором Растрелли. Надо понимать, что это исторический центр города, поэтому нам предстоит пройти через чистилище Совета по культурному наследию, широкое общественное обсуждение, понять позицию блокадников, искусствоведов, архитекторов. Задача очень сложная. При этом мы не забываем и о транспортной составляющей, потому что набережная и элемент Орловского тоннеля, который сохранили в составе Генплана по поручению губернатора, входит в этот музейный комплекс», — добавил Игорь Албин.

Напомним, Орловский тоннель был задуман, чтобы связать правый и левый берега Невы, хотя дата его постройки пока неизвестна. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев, развязка тоннеля, если его когда-то построят, будет расположена на глубине 20 метров прямо под музеем, «внутри» ее петли и расположится здание. Пандусы развязок, выходящие на набережную, предусмотрены в каждом архитектурном проекте.

«Разумеется, раньше будет возведен музей, потому что он должен начать строиться буквально сейчас. А развязка в Генеральном плане существует, но пока в адресно-инвестиционные программы не входит. Но это очень важная перспектива», — сказал Григорьев.

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Игорь Албин заметил, что мнение блокадников «должно быть определяющим» при выборе проекта-победителя. Сам он сообщил пожилым ленинградцам, что является сторонником ленинградско-петербургской архитектурной школы, но предложил им сохранить это в секрете. «Мы тоже, мы тоже поддерживаем», — отозвались они.

Музей обороны и блокады Ленинграда будет объединять общественные пространства, парк, постоянную экспозицию и зоны временных выставок, институт Памяти (научно-исследовательский и образовательный центр), мемориалы, общедоступные архив и библиотеку и фондохранилище.

Как уже говорилось, жюри выберет победителя конкурса 8 сентября, в памятный день начала блокады Ленинграда. В состав жюри входят руководители города (во главе с губернатором Георгием Полтавченко), петербургские и иностранные архитекторы, а также почетные граждане Санкт-Петербурга (включая директора Эрмитажа Михаила Пиотровского).