Владивосток, 7 сентября, 2017, 20:18 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что говорить о сроках подписания формального мирного договора между Россией и Японией пока преждевременно. Об этом Песков заявил журналистам сегодня, 7 сентября, «на полях» Восточного экономического форума во Владивостоке.

Kremlin.ru Российско-японские переговоры. Владивосток, 7 сентября 2017 года

Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в рамках Восточного экономического форума обсудили вопрос о заключении мирного договора и совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Песков пояснил журналистам, что в ходе переговоров не обсуждались какие-либо конкретные сроки заключения такого договора.

«Каких-то временных сроков здесь нет, но общая ориентированность на этот результат, безусловно, есть», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что вопрос этот сложный и очень «чувствительный».

При этом Песков считает, что в ходе подобных переговоров Россия и Япония наращивают взаимное доверие.