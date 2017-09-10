Нейпьидо, 10 сентября, 2017, 12:20 — ИА Регнум. Происходящее в Мьянме, когда-то называвшейся Бирмой, кровопролитие стало причиной взволнованной реакции российских мусульман, которые восприняли информацию в подаче СМИ как атаку на приверженцев ислама. Что означает происходящее в Мьянме на самом деле, рассказывает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Илларион Гирс.

Проблема освещения событий в Мьянме состоит в том, что многими СМИ она преподносится как начало буддистско-мусульманского конфликта. В действительности, на территории этого государства в течение нескольких веков сосуществовали как буддистская, так и мусульманская общины. Последняя же вспышка насилия, судя по всему, спровоцирована некими перемещенными с территории других стран этническими группами из Бангладеш, сторонниками более радикальной версии ислама, чем тот, который привычен для сообщества Мьянмы.

Таким образом, обвинять в создавшейся ситуации ислам или буддизм как таковые было бы совершенно неверно. Вызывает глубокое уважение позиция муфтията республики Дагестан, обратившейся с призывом «не делать каких-то выводов, исходя из информационного потока в социальных сетях». В своем обращении муфтият указывает, что провокационные действия радикалов, которые убивают полицейских и военных, делают сочувствие им весьма проблематичным. Тем более, следует приложить все усилия, чтобы конфликт в Мьянме не был распропагандирован в качестве обвинения приверженцам буддизма.

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