Москва, 7 сентября, 2017, 20:08 — ИА Регнум. Поезда «Российских железных дорог» перестанут ездить через территорию Украины с октября 2017 года, сообщил 7 сентября журналистам президент компании Олег Белозеров.

Rzd.ru Грузовой состав

По словам Олега Белозерова, первыми по новой дороге, построенной в Ростовской и Воронежской областях, будут запущены грузовые составы, так как они не привязаны к расписанию. После этого к ним постепенно присоединятся и пассажирские поезда.

Как сообщало ИА REGNUM, новая железная дорога Журавка — Миллерово протяженностью 137 км, построенная в Ростовской и Воронежской областях, по расчетам специалистов способна пропускать до 140 поездов в сутки.

Движение железнодорожных составов на участке Журавка — Миллерово было открыто 7 августа 2017 года. Это обеспечило России независимость от прохождения железнодорожного транспорта по территории, в данный момент находящейся под контролем ВСУ и националистических вооруженных формирований.