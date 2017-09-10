Пхеньян, 10 сентября, 2017, 11:14 — ИА Регнум. Поведение президента Трампа в последнем из наблюдавшихся эпизодов эпопеи, которая развернулась вокруг КНДР, позволяет сделать далеко идущие предположения. Сможет ли нынешний президент США вырваться из ситуации внутриполитического кризиса, в которую его активно загоняют элиты родного государства? Ситуацию анализирует редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Удивительно скромную со стороны Пентагона и Трампа реакцию на полет северокорейской ракеты, перелетевшей через остров Хоккайдо, отмечают эксперты-наблюдатели. Возможно, американцы не считают нужным привлекать внимание мировой общественности к тому, что поднявшаяся на высоту 550 км северокорейская ракета, которую не смогла сбить ПРО THAAD (на нее возлагались крупные надежды), способна точно доставить ядерный заряд в любую точку США. Технологический прорыв КНДР, произошедший с 2016 года, с одной стороны, и глубокая кризисная ситуация во внутриполитическом пространстве США, с другой, делают возможным предположение о том, что параллельно действиям Трампа идет некая закулисная игра, инициаторы которой пытаются подтолкнуть американского президента к продолжению эскалации.

Выигрыш для ненавистников Трампа в данном случае очевиден — теперь любая его ошибка способна обернуться не пустым наращиванием риторики, а серьезной катастрофой, чреватой гибелью американцев. Может быть, это и объясняет молчаливость американских экспертов, которые не желают давать оценку провалу своей стратегической противоракетной системы.

Дополнительным фактором может оказаться роль т.н. американского глубинного государства в передаче Северной Корее украинских ракетных технологий. Данная версия вполне может оказаться соответствующей действительности, учитывая градус ненависти, которую элита США испытывает к Трампу. Впрочем, и самому ему пока что есть, чем ответить.

Читайте подробности: Кто играет на ядерных амбициях КНДР?

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