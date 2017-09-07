Москва, 7 сентября, 2017, 19:03 — ИА Регнум. Кинорежиссер Алексей Учитель назвал «уткой и провокацией» информацию, опубликованную российскими СМИ, о том, что он заменит Никиту Михалкова в попечительском совете Фонда кино. Об этом режиссер сообщил в интервью ТАСС сегодня, 7 сентября.

Petr Novák Алексей Учитель

Учитель сказал, что ему не делали предложений войти в попечительский совет. Он считает, что Михалков не должен выходить из совета.

Глава совета Владимир Толстой информацию о включении Учителя в совет Фонда назвал преждевременной.

Информацию о вхождении Алексея Учителя в совет Фонда кино вместо Михалкова опубликовало интернет-издание «Газета.ru», сославшись на анонимный источник во власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа Никита Михалков заявил о выходе из попечительского совета Фонда кино. Свое решение режиссёр связывает с безответственностью совета. Еще одной причиной, побудившей Михалкова выйти из состава совета, режиссер называет включение в число членов пресс-секретаря председателя правительства РФ Натальи Тимаковой.