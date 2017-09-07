Вашингтон, 7 сентября, 2017, 18:39 — ИА Регнум. Секретная служба США оцепила южную лужайку возле Белого дома в Вашингтоне из-за припаркованного поблизости подозрительного автомобиля. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передаёт агентство Reuters.

angela n Охрана у дверей Белого дома

«Южная лужайка оцеплена. Секретная служба проверяет подозрительный автомобиль на 17-й улице», — сказала пресс-секретарь.

Других подробностей на данный момент не приводится. Неизвестно, находится ли в своей резиденции президент США Дональд Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2017 года стало известно, что по инициативе Секретной службы периметр безопасности вокруг Белого дома было решено расширить из-за регулярных попыток несанкционированного проникновения.

По информации Секретной службы, за последние три года произошло около 100 инцидентов с попытками проникновения на территорию Белого дома.

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