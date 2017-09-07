Тбилиси, 7 сентября, 2017, 18:37 — ИА Регнум. Правящая партия «Грузинская мечта» «в привычном ей стиле» использует Михаила Саакашвили, чтобы шантажировать население страны перед очередными местными выборами. Такого мнения придерживается лидер «Демократического движения» и бывшая соратница Саакашвили Нино Бурджанадзе. Комментарий Бурджанадзе размещен на официальном сайте партии.

gipajournos Нино Бурджанадзе

По ее оценке, нынешнее правительство Грузии «насмехается над народом, ломает комедию и действует людям на нервы».

«Оказалось, что все эти годы «Грузинская мечта» нас явно и бессовестно обманывала. Все хорошо помнят заявления премьер-министров, министра юстиции, председателей парламентов и представителей большинства о том, что якобы правительство Грузии направило требование о розыске и экстрадиции Саакашвили. Оказалось, что только сейчас правительство Грузии выразило готовность и направило властям Украины требование экстрадиции», — подчеркнула Нино Бурджанадзе.

По мнению лидера «Демократического движения», «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение» заключили сделку, на основании которой обе партии существуют в режиме коабитации. А имя Саакашвили «Грузинская мечта» использует перед каждыми выборами, пугая народ его возвращением.

«Посадить Саакашвили в тюрьму «Грузинская мечта» не собирается. И никакого желания, чтобы Саакашвили появился на территории Грузии, даже с целью предстать перед правосудием, не имеет», — констатировала Бурджанадзе.

Она обвиняет правящую партию в том, что та спасла «Единое национальное движение», как партию, от гибели и превратила ее в главную оппозиционную силу.

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