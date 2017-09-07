Севастополь, 7 сентября, 2017, 18:19 — ИА Регнум. Все перевозчики, обсуживающие маршруты общественного транспорта в Севастополе, до 1 мая будут переведены на регулируемый тариф. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов на заседании правительства города 7 сентября. Также существенно сократится число городских маршрутов общественного транспорта. 11 сентября проект новой транспортной сети будет размещён на сайте правительства.

Автобус

«К 1 мая 2018 года у нас обнуляются маршруты по нерегулируемыми тарифам и остается 84 маршрута», — цитирует чиновника «Новый Севастополь».

По словам Титова, на данный момент пассажирские перевозки на территории Севастополя осуществляются на 143 маршрутах, но только на 33 из них действует регулируемый тариф. Остальные перевозчики устанавливаю стоимость проезда самостоятельно, и она может отличаться от регулируемого тарифа на три — пять рублей.

Чиновник пояснил, что прекратить работу перевозчика на нерегулируемых маршрутах до завершения срока действия контракта можно только через суд. Выходом станет изменение вида перевозок с нерегулируемого тарифа на регулируемый при помощи утверждения «документа планирования». Новых перевозчиков отберут по конкурсу. Правда, документ планирования власти должны провести через общественные слушания.

«Я подозреваю, что они будут проходить достаточно непросто», — сказал Титов.

Сегодня же стало известно, что до конца года в Севастополе планируется ввести социальную карту, по которой ряд категорий севастопольцев получат право льготного проезда. Для внедрения системы все автобусы обещают оборудовать валидаторами — это требование будет включено в условия конкурса на обслуживание маршрутов.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году Севастополь приобрел в лизинг 90 новых автобусов. Но далеко не все из них удалось выпустить на линию сразу — большая часть простаивала, прежде всего, из-за нехватки водителей.

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Отметим, что планы властей уже вызвали дискуссию в соцсетях и среди читателей местных ресурсов.

«Однозначно повысят стоимость после выборов, необходимо все «навороты» оплачивать», — предположил один из читателей, комментируя статью на портале «ForPost».

"Да, ведь сами последнее время добавили новые маршруты. Удлинять-то маршруты нужно с умом. Сначала нужно было посоветоваться с местным народом, а потом начинать заваруху, учитывая, что приезжие город не знают и общественным транспортом не пользуются. «Сколько на самом деле льготников было перевезено», власти не знают. Так почему для пробы не ввели на новых больших автобусах валидаторы и систему ГЛОНАСС?» — удивляется другой читатель.

«Чем дальше, тем страшнее жить с этими нововведениями. Цену билета огласите!!!»