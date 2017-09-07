Баку, 7 сентября, 2017, 18:13 — ИА Регнум. Пять лет назад Венгрия экстрадировала в Азербайджан Рамиля Сафарова, приговоренного к пожизненному заключению за убийство в 2004 г. спящего армянского офицера Гургена Маргаряна, вместе с которым он проходил обучение в рамках программы НАТО «Партнёрство во имя мира» в Будапеште.

Акция протеста после решения Венгрии об экстрадиции Рамиля Сафарова

В Азербайджане Сафарова встретили как героя, он был помилован указом президента Азербайджана Ильхама Алиева, получил в подарок квартиру и был повышен до майора, с выплатой жалования за восемь лет, которые он провёл в заключении.

На протяжении нескольких лет ходили разговоры о том, что экстрадиция Сафарова была осуществлена благодаря сделке, заключенной между Алиевым и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, пишет The Budapest Beacon.

facebook/Orban Viktor Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (слева) и президент Азербайджана Ильхам Алиев

5 сентября Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — the Organized Crime and Corruption Reporting Project) опубликовал журналистское расследование под названием «Азербайджанская прачечная», в котором утверждается, что власти Азербайджана использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания $2,9 млрд. Эти деньги, как говорится в расследовании, шли на подкуп европейских политиков, которые лоббировали интересы Азербайджана в ЕС и блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в республике.

Расследованием, в котором на ряду с журналистами из разных стран принимали участие также журналисты из венгерской организации Átlátszó.hu, было установлено, что на счет банка MKB в Будапеште была переведена сумма около 7 млн долларов именно тогда, когда правительство Венгрии экстрадировало Сафарова.

По данным Átlátszó.hu, счет в будапештском банке принадлежал офшорной компании, владельцем которой является сын влиятельного азербайджанского политика.

Как сообщается, свыше 7 млн долларов были переведены на счет в 2012 году, в то время, когда правительство Венгрии пришло к соглашению с властями Азербайджана, разрешив экстрадицию Сафарова. Информация о том, как использовались вышеупомянутые средства, отсутствует. С тех пор офшорная компания была ликвидирована.

Перевод на сумму свыше 7 млн долларов был осуществлен компанией Metastar Invest LLP на будапештский счет компании Velasco International Inc.

Как передает Átlátszó.hu, во время визита премьер-министра Виктора Орбана в Баку в июне 2012 года его встречал первый вице-премьер Якуб Эюбов — отец Орхана Эюбова, который является владельцем Velasco International.

Kомпания Metastar Invest LLP уже замешана в коррупционном скандале с участием бывшего итальянского депутата Луки Волонте.

Волонте обвиняется в получении от азербайджанского чиновника порядка 2,4 млн евро для защиты политических позиций Азербайджана в Совете Европы.

В ходе пресс-конференции в среду главу МИД Венгрии Петера Сийярто попросили прокомментировать данные сообщения. Но он, избегая открыто говорить о скандале, указал лишь на «расследование в британских и других СМИ».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто опроверг на пресс-конференции 7 сентября, что решение об экстрадиции Сафарова связано с какими-то криминальными действиями.

«Я опровергаю любые выводы или намеки относительно связи между венгерскими внешнеполитическими решениями и вышеупомянутыми международными криминальными действиями. Я надеюсь, что очень скоро мы узнаем правду о том, что произошло на самом деле», — заявил Сийярто.

Решение венгерских властей об экстрадиции Сафарова, который зарубил топором спящего армянского офицера, привело к крупному международному скандалу. Армения разорвала дипломатические отношения с Венгрией, заявив, что Будапешт «совершил серьёзную ошибку», экстрадировав Сафарова на родину. «Это не просто убийство, а убийство на почве этнической неприязни, которое оправдывается властями страны — члена Европейского союза», — заявил президент Армении Серж Саргсян.