Санкт-Петербург, 7 сентября, 2017, 18:09 — ИА Регнум. Строители первой в России частной трамвайной сети под брендом «Чижик», создающейся в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, решили сэкономить и вместо дорогостоящей технологии укладки рельсов применить упрощенный вариант укладки на железобетонные шпалы. В связи с этим концессионерам, ранее получившим от города аванс, предложат вернуть сэкономленные средства в бюджет. Об этом 7 сентября сообщил аппарат вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

Chizhik-lrt.ru Трамвай «Чижик»

Как сообщало ИА REGNUM, скоростная трамвайная сеть создается на условиях государственно-частного партнерства, от Ладожского вокзала в направлении микрорайона Ржевка-Пороховые. Стоимость проезда на «частном» трамвае будет не выше общегородского тарифа. Однако сроки запуска скоростного трамвая фактически сорваны. Отставание от графика составило уже полгода, сообщили в конце августа в Смольном.

Как рассказали вице-губернатору Албину чиновники профильных ведомств, с разрешения специалистов концессионеру согласовали укладку железнодорожных рельсов открытым способом на железобетонных шпалах в зоне обособленных участков пути и трамвайных рельсов на перекрестках, узлах и кривых пути. Ранее в проекте значилась дорогостоящая укладка рельсов на монолитном фибро-бетонном основании с улучшенными техническими характеристиками. Это должно было уменьшить шум от трамваев и послужить более длительной эксплуатации путей. Но в итоге решили сэкономить.

«Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры произведен обсчет экономии средств, которые предложено вернуть в бюджет Санкт-Петербурга», — отметили в Смольном. Возврат будет произведен путем заключения допсоглашения к концессионному соглашению с ООО «ТКК» в части уменьшения размера инвестиционного платежа, перечисляемого концессионеру.

Кроме того, по словам председателя городского комитета по инвестициям Ирины Бабюк, отставание по ряду работ на строительстве частного трамвая составляет до двух месяцев, поэтому концессионеру грозит штраф до 13 млн рублей.

Накануне стало известно, что депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник обратился к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой проверить содержание документов, закрепляющих соглашение между городом и концессионером в лице ООО «Транспортная концессионная компания» (ТКК) о создании и реконструкции трамвайной сети в Красногвардейском районе. В обращении депутат указал на возможность служебного подлога при составлении соглашения между городом и ТКК.

Депутат напомнил, что, при формировании начальной стоимости проекта обсчет его финансовой составляющей шел с учетом укладки трамвайных путей по современным технологиям, с использованием специальных рельс австрийского производства и монолитной фибро-бетонной конструкции, обеспечивающих срок службы более 50 лет. Но в итоге ТКК хочет применить самую дешевую рельсо-шпальную конструкцию, аналогичную той, что была разобрана по заказу ГУП «Горэлектротранс» для предоставления участков ТКК.

Таким образом, за бюджетные деньги в размере 69 млн рублей был произведен демонтаж прежнего трамвайного полотна с целью дальнейшего монтажа аналогичного полотна концессионером. При этом объем минимально гарантированного дохода, который город будет в течение 30 лет обеспечивать и поддерживать своими субсидиями, не уменьшится, возмутился Максим Резник.

Как сообщили сегодня в аппарате вице-губернатора Игоря Албина, в ходе совещания на месте строительства частного трамвая органам власти и компании-концессионеру поручено продолжить уточнение технических решений проекта, вывести новых подрядчиков стройки в режим полной мобилизации, провести в октябре обкатку нового подвижного состава, а также согласовать облик остановочных пунктов.

Запуск частного трамвая по одному из упраздненных ранее городских маршрутов намечен на ноябрь 2017 года. На маршруте пустят современные низкопольные трамваи белорусского производства.

Полная реализация проекта должна обеспечить улучшение транспортной доступности одного из самых густонаселенных районов — Красногвардейского, где сейчас проживает 350 тысяч человек, жилого района Ржевка, доступности Ладожского вокзала.

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Напомним также, что в Петербурге объявлено о планах запуска скоростных трамваев в город Колпино и к микрорайону Славянка в Пушкинском районе. Эти проекты также планируется осуществить на принципах ГЧП и концессии.