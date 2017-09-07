Москва, 7 сентября, 2017, 17:47 — ИА Регнум. Власти Москвы считают установку мемориальной доски политику Борису Немцову незаконной и будут ее демонтировать. Об этом сообщили в Отделе монументов, памятных знаков и мемориальных досок московского Департамента культурного наследия сегодня, 7 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плакат «Борись», выброшенный в урну после завершения шествия памяти Немцова. Февраль 2016 года

Инициаторами установки памятной доски было нарушено городское постановление №1287 «Об утверждении положения о порядке установки в городе Москве мемориальных досок».

В столичном департаменте пояснили, что в случае признания незаконности установки демонтаж доски будет выполнен за счет средств инициаторов установки.

В постановлении №1287 указано, что мемориальная доска может быть установлена через десять лет после свершившегося исторического события или смерти человека.

При этом в документе уточняется список лиц, на которых не распространяются сроки установки памятной доски, но Борис Немцов не соответствует данному списку.

Заместитель мэра Москвы по социальному развитию Леонид Печатников пояснил, что действия постановления распространяется на всех граждан независимо от их происхождения или статуса. Он привел пример с памятной доской Людмиле Гурченко, которая была снята до внесения изменений в соответствующие законные и подзаконные акты Москвы.

Напомним, сегодня, 7 сентября, Борису Немцову была установлена памятная доска на доме №3 на Малой Ордынке, где ранее проживал политик.