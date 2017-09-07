Ярославль, 7 сентября, 2017, 17:31 — ИА Регнум. В Ярославле проверили исполнение новых требований к маршрутным такси: в частности, речь идет о внешнем виде водителей и кондукторов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

City-yaroslavl.ru Водителям и кондукторам выдали униформу

«С 1 сентября все компании-перевозчики должны были перейти на единую рабочую форму. Мы выставили основные требования к одежде водителей и кондукторов, в этих рамках руководитель компании сам решает, во что оденет своих сотрудников» — отметил первый заместитель директора департамента городского хозяйства, начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Карханов.

Учитывая все предложения мэрии города, а также выслушав пожелания своих сотрудников, предприниматели оперативно подобрали подходящую одежду.

«Мы провели встречи с водителями и обсудили этот вопрос. Сегодня всему подвижному составу выданы серые рубашки с коротким рукавом, теплые жилетки и черные брюки. Девушки — кондукторы на работы выходят в голубых кофточках» — подчеркнула индивидуальный предприниматель Светлана Орлова.

Совсем скоро на новой униформе появится герб «Золотого кольца».