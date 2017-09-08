Ялта, Крым, 8 сентября, 2017, 15:23 — ИА Регнум. С 15 по 19 сентября в Ялте пройдет II Международный кинофестиваль «Евразийский мост», участие в котором примут фильмы из России, Италии, Китая и других стран. ИА REGNUM публикует подробную программу мероприятия.

Пресс-служба II Международного кинофестиваля «Евразийский мост» Арина Новосельская

Конкурсную программу игрового кино представят картины:

«Белые ночи» (Россия)

«Жги!» (Россия)

«Маленький принц нашего города» (Казахстан)

«Смерть Людовика XIV» (Франция)

«Сын Софии» (Греция/Болгария/Франция)

«Турецкое седло» (Россия)

«Улица последней надежды» (Италия/Швейцария/Франция)

«Что скрывает тьма» (Китай)

Пресс-служба II Международного кинофестиваля «Евразийский мост»

В программу документального конкурса вошли:

«Два поколения на родине» (Россия)

«Плацкарт» (Россия)

«Машины» (Индия/Германия/Финляндия)

«Нью-Йорк 21 раз» (Польша)

«Почтальон» (Финляндия/Болгария)

«Пушкинская Италия. Увидеть Бренту!» (Россия)

«Экзорцизм» (Италия/Франция)

«PRO Шамирам» (Армения)

Пресс-служба II Международного кинофестиваля «Евразийский мост»

Фильмам-победителям будут вручены награды «Специальный приз», «Лучшая режиссерская работа» и Гран-при. Во время церемонии открытия фестиваля будет вручена Открытая премия российской кинопрессы «Резонанс» в двух номинациях: «Дебют года» и «Лучший фильм года».

Оценивать конкурсные картины будут британский режиссер Гарет Джонс, куратор международных проектов России со странами Балканского полуострова Владимир Ястреба, российская актриса Олеся Судзиловская, французский режиссер Патрик Казаль, российский режиссер и продюсер Андрей Осипов.

Помимо конкурсной программы, на фестивале покажут российские премьеры и мировое кино, ретроспективу, посвященную 100-летию Октябрьской революции, и пресс-конференции.

Президентами фестиваля являются народный артист России Виктор Мережко и министр культуры Республики Крым Арина Новосельская. Программный директор — президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов.

Пресс-служба II Международного кинофестиваля «Евразийский мост» Кирилл Разлогов

Пресс-служба II Международного кинофестиваля «Евразийский мост» Арина Новосельская

Пресс-служба II Международного кинофестиваля «Евразийский мост» Арина Новосельская и Никита Михалков

Впервые кинофестиваль «Евразийский мост» прошел в 2016 году. Идея его создания принадлежит режиссеру Никите Михалкову, который в 2014 году на презентации фильма «Солнечный удар» предложил организовать в Крыму фестиваль для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве.