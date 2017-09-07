Чебоксары, 7 сентября, 2017, 17:02 — ИА Регнум. В столице Чувашии работа по реконструкции исторической части города дошла до сквера К. Иванова, где в 2013 году проводились масштабные археологические раскопки, и была найдена предполагаемая усыпальница бабушки первого русского царя Марии Шестовой. Новый этап реконструкции вызвал гнев и недоумение общественности, прежде всего — священников и археологов, которые инициировали и продолжают отстаивать проект по увековечиванию памяти Шестовой: в сквер под флагом благоустройства территории внезапно пришли экскаваторы и бульдозеры, вырыв котлован и варварски раскурочив часть территории. Впоследствии выяснилось, что строители задели старинную кладку, наткнулись на древние артефакты и человеческие останки. Мэрия Чебоксар среагировала в тот же день, остановив строительные работы «до установления всех обстоятельств», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Найдена кирпичная кладка старинного здания и ряд артефактов

Уникальность сквера Константина Иванова

Сквер Константина Иванова находится в исторической части Чебоксар, его называют ещё «старым городом». Здесь установлен бюст Константина Иванова (классика чувашской поэзии), созданный в 1952 году и являющийся памятником федерального значения. В черте «старого города» также расположено средневековое городище, которое является объектом культурного наследия и находится под государственной охраной. Известно, что несколько столетий назад на этом месте был церковный погост и Никольский женский монастырь, куда в 1601 году была выслана бабушка первого русского царя Мария Шестова — здесь же она и была похоронена.

Археологи и историки в один голос утверждают, что данная территория представляет «большую ценность». В советское время здесь проводились небольшие исследования. Самые масштабные раскопки проведены в 2013 году на месте усыпальницы опальной боярыни Шестовой. Тогда же был обнаружен саркофаг с останками — предположительно, бабушки первого царя. Они до сих пор не перезахоронены в ожидании идентификации останков — зато была практически похоронена идея увековечивания памяти Шестовой и продолжения раскопок. По крайней мере, так расценила общественность позицию чиновников, когда 6 сентября в сквер пришла массивная строительная техника, и был вырыт котлован возле памятника Константину Иванову.

Для чего всё затевалось

Надо отдать должное столичным властям: после общественного резонанса строительные работы были остановлены в тот же день, толком и не начавшись. Выяснилось, что работы на объекте осуществляются в рамках приоритетного проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды». Заказчиком выступает МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства». Контракт на выполнение первого этапа работ (туристического маршрута и зоны отдыха горожан) был подписан 28 августа.

«Проект благоустройства предусматривает реконструкцию пешеходных троп — демонтаж 4,4 тыс. кв. метров асфальтобетонного покрытия, замену 538 кв. метров бордюрного камня, обустройство 2,5 тыс. кв. метров тротуаров из гранитной брусчатки и 1,5 тыс. кв. метров тротуаров из гранитного отсева, 3,1 тыс. кв. метров тротуаров из бетонной брусчатки, восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров на площади 890 кв. метров, устройство сети наружного освещения, посадку кустарников и цветников. Работы планируется завершить до 30 ноября», — говорится в релизе, опубликованном 6 сентября.

Здесь же приводится заявление главного архитектора Чебоксар Вениамина Мамуткина:

«Проектом благоустройства территории общественного пространства планируется замена покрытий тротуаров, аллей, дорожек, бордюрных камней, устройство новых тротуаров. Необходима также замена подпорных стенок и лестниц. Никаких серьезных земляных работ с затрагиванием культурного слоя проект не предусматривает».

С ним не согласны археологи.

Разрушена часть культурного слоя

Для археологов и историков начало строительных работы и появившийся котлован стали полной неожиданностью.

«Этот памятник (городище) известен давно. Единственное, не определены его границы, но это не умаляет его значения и ценности. Археологическое наследие остаётся здесь неизученным. Мы в апреле были на общественных слушаниях, говорили о том, что, нужно, безусловно, согласовать с археологами все земляные работы. Нас слышали, но не услышали. Начало строительных работ стало для нас совершенной неожиданностью. Никто не был в курсе этих работ. Видимо, хотели быстренько, невзирая на то, что это в центре города, провести земляные работы. А уж после драки кулаками не машут… Я не знаю, где тут истина, где тут правда, но мы видим результат этих действий и видим, что там налицо разрушение части культурного слоя», — говорит заведующая отделением археологии Чувашского государственного института гуманитарных наук, кандидат исторических наук Наталья Березина, которая руководила раскопками в сквере К. Иванова в 2013 году.

Cap.ru Найденные в ходе строительных работ артефакты

Стало известно, что при проведении земляных работ найдена кирпичная кладка старинного здания и ряд артефактов — фрагменты керамики, старинного кирпича, бутового камня. Неофициально сообщалось, что строители наткнулись на человеческие останки. Археологи напоминают, что большая часть сквера — это территория бывшего церковного погоста, поэтому здесь необходимо быть особо внимательным и щепетильным при работах:

«Нужно при работах проявлять уважение к бывшим горожанам. Иначе и с нами так же будут поступать потомки».

Что дальше?

В настоящее время работы на объекте приостановлены «до установления всех обстоятельств», проводится «дополнительная экспертная проверка». В мэрии поясняют, что действовали на основании многочисленных обращений жителей, которые критиковали чиновников за разбитые лестницы в сквере, рытвины на дорогах и в целом на неблагоустроенность данной территории. Планировалась сделать акценты на памятнике, сделать сквер туристически привлекательными. Что касается места захоронения Марии Шестовой, где в 2013 году шли раскопки, то в настоящее время данная территория «законсервирована», так как здесь необходимо продолжить археологические раскопки.

Территория, попадающая под реконструкцию

«Может быть, нам самим надо активизироваться, мы это обсуждали тоже недавно. Но строительные работы мы там проводить не будем», — заверяют в администрации Чебоксар.

Начало строительных работ стало неожиданность и для минкультуры Чувашии, на которое возложены функции по охране объектов культурного наследия. В ходе совещания с участием чиновников и археологов было принято решение о «ведении археологического наблюдения» в сквере, что предполагает раскопки.

О раскопках 2013 года

Помимо саркофага, во время раскопок здесь были найдены ценные артефакты 14—17 веков и обнаружен один из подземных ходов, ведущих от Никольского монастыря к Волге. Также выявлены остатки стен и пола, определено точное месторасположение алтарной части южного предела храма. 18 сентября 2013 года в сквере побывал глава Чувашии Михаил Игнатьев, который подчеркнул, что эти раскопки имеют огромное историческое значение для всех жителей республики и для будущих поколений, и обещал оказать содействие археологам. Чебоксары — один из четырех городов России, где похоронены предки династии Романовых. Тогда заявлялось, что старейшая часть города в последующем станет местом туристических экскурсий.

Раскопкам предшествовала инициатива священников построить часовню в память о Марии Шестовой — данная тема актуализировалась в публичном пространстве в 2012 году после заявления главы Чувашии Михаила Игнатьева на пресс-конференции о готовности поддержать проект. «Абсолютно правильная идея, я ваш партнёр в этом вопросе. Здесь архитекторы должны посмотреть, оценить в какой форме и насколько это будет уместно. Я принципиальных возражений никаких не имею», — заявил глава республики, отвечая на вопрос ИА REGNUM о планах властей по поводу данного проекта.

Сторонники проекта строительства часовни в память о Марии Шестовой отмечают, что сама тема часовни — гораздо шире и глубже, чем просто появление историко-культурного памятника религиозного значения, привлекательного ещё и с туристической точки зрения. Династия Романовых, к которой принадлежит Мария Шестова, — это страницы истории России, истории Чувашии, истории Чебоксар. И в этом контексте часовня — это ещё один символ, говорящий о неразрывной связи, в том числе духовной, русского и чувашского народов, символ отражения истории России на земле чувашской. «Часовня — это памятник истории и культуры, он не будет иметь приходской нужды, но религиозное использование будет. Здесь можно будет проводить обряды и даже служить божественные литургии. Создание часовни важно, прежде всего, для истории, для нас всех, ныне живущих, а также будущих поколений. Мы обязаны знать историю государства, историю церкви — славную и трагичную одновременно. И было бы исторически справедливо это место увековечить часовней», — заявил ранее ИА REGNUM наместник Свято-Троицкого мужского монастыря архимандрит Василий (Паскье).

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Михаил Игнатьев отмечал, что вопрос строительства часовни также может быть вынесен на публичные слушания. Однако дальше заявлений и нахождения останков дело не дошло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бабушка первого царя из династии Романовых Мария Шестова по указу царя была выслана из Москвы в Чебоксары, где 2 августа 1601 года была пострижена в Николаевском женском монастыре. С ее пребыванием некоторые исследователи связывают появление известной иконы «Житие царевича Димитрия». Полагают, что она, обвиняя Бориса Годунова в цареубийстве, заказала данную икону со сценами трагических событий. Бабушка будущего царя Михаила Федоровича, заточенная пожизненно в монастыре, здесь и умерла. Похоронили боярыню в склепе под приделом храма Николаевского женского монастыря, который в 1764 году закрыли. Никольский же собор действовал до 1928 года. В 1913 году в ходе мероприятий, связанных с празднованием 300-летия Дома Романовых, место захоронения Марии Шестовой обследовала комиссия под руководством начальника Казанской губернии М.Стрижевского. Тогда вскрыли склеп и могилу. Комиссия подтвердила, что останки принадлежат Марии Шестовой, бабушке первого царя из династии Романовых. Их перезахоронили на том же месте в новом гробу. В 1934 году храм и все его строения снесли. В настоящее время на месте Николаевского женского монастыря располагается сквер К. Иванова.