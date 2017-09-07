Москва, 7 сентября, 2017, 17:06 — ИА Регнум. На Московской бирже стоимость одного доллар США упал до 56,85 рублей впервые с 7 июня. Данные биржи были обновлены 7 сентября в 16:00.

ИА REGNUM

Стоимость одного евро на данный момент составляет 68,32 рублей. Укрепление рубля происходит на фоне повышения цен на нефть. Цена за баррель нефти марки Brent превышает $54.

Нефть марки Brent торгуется по такой цене впервые с середины апреля 2017 года.

Эксперты связывают повышение стоимость нефти с сокращением поставок из Алжира, который выполняет договоренность по сокращениям добычи в рамках ОПЕК.

Как отмечало ИА REGNUM, сегодня старший аналитик Альпари Анна Бодрова прокомментировало рост курса рубля. Она сказала, что каждый шаг к укреплению рубля обнажает проблемы российского бюджета. Аналитик добавил, что в сентябре российские компании будут возвращать крупные внешние долги, что создаст спрос на валюту, что, в свою очередь, негативно скажется на курсе рубля.