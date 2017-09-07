Москва, 7 сентября, 2017, 16:50 — ИА Регнум. Объём международных резервов России за август 2017 года увеличился на $5,53 млрд. Такие данные 7 сентября приводит пресс-служба Центробанка.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщается, по состоянию на 1 сентября международные резервы России составили и составил $423,978 млрд против $418,447 млрд на 1 августа. Таким образом, рост составил 1,3%.

За последнюю неделю, по данным ЦБ, международные резервы России увеличились на $2,6 млрд. Рост был связан главным образом с положительной курсовой и рыночной переоценкой.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении правительства и Центробанка.

Они состоят из монетарного золота, резервной позиции в МВФ, специальных прав заимствования и средств в иностранной валюте.