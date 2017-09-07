Некрасовское, Ярославская область, 7 сентября, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Костромские десантники приступили к ремонту домов, которые они повредили при случайном попадании снаряда в посёлок Некрасовское Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава Азербайджанской общины Ярославской области Асман Гусейнов.

Асман Гусейнов Последствия взрыва в Некрасовском

Снаряд на улице Садовой в поселке Некрасовское взорвался 5 августа. Он упал недалеко от двух домов. В этот момент в доме семьи Керимовых находилось семь человек, в том числе трое несовершеннолетних детей. В соседнем доме, где проживает одна женщина, разбиты окна и повреждены стены. Военная прокуратура Костромского гарнизона сейчас проводит проверку по этому факту.

«Дом семьи Керимовых наполовину разрушен. Детей отправили друзьям, а взрослые располагаются во второй половине дома. Сами виновные — костромские десантники — уже начали ремонт дома. Они признали, что была ошибка артиллерийского расчета и спешат исправить ее. Наша диаспора оказывает землякам поддержку. Если потребуется, то окажем материальную и любую другую помощь», — сказал корреспонденту ИА REGNUM президент Ярославской областной общественной организации «Азербайджанская национально-культурная автономия» Асман Гусейнов.