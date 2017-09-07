Петрозаводск, 7 сентября, 2017, 16:41 — ИА Регнум. Жительницам Карелии в рамках программы оказания бесплатных медицинских услуг в этом году выполнят 600 циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в специализированных клиниках Санкт-Петербурга и Петрозаводска.

Новорожденный

К 1 сентября 2017 года уже выполнено 288 бесплатных процедур ЭКО, в результате которых появился на свет 151 ребенок, включая 30 двойняшек. Каждый цикл лечения бесплодия в среднем обойдется государству в 178 тыс. рублей.

«Нами направлено уже более 400 женщин в этом году, выполнено уже около 300 циклов ЭКО, — рассказала ИА REGNUM 7 сентября ведущий специалист отдела организации медпомощи женщинам и детям Минздрава Карелии Елена Ковзун. — Произошли 121 роды, родился 151 ребенок. Это совпадает с мировой статистикой — от 30 до 40 процентов успешного результата».

В течение года по этой программе можно подать документы на два цикла ЭКО. Всего же в республике за семь месяцев 2017 года родились 3823 ребенка, сообщает пресс-служба Минздрава Карелии.