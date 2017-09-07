Рига, 7 сентября, 2017, 16:38 — ИА Регнум. Совет иностранных инвесторов в Латвии (FICIL) требует официального использования английского языка в госуправлении, сообщает портал Nra.lv в статье «Позиции латышского языка под угрозой».

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Это означает, что каждому государственному служащему необходимо будет уметь общаться с иностранцами на английском языке. В свою очередь, те иностранные компании, которые пришли в Латвию, чтобы заниматься бизнесом, будут освобождены от необходимости интегрироваться. Использование латышского языка для FICIL в данном случае это «ненужное затягивание процесса».

Председатель комитета по образованию, культуре и науке Илзе Винкеле отметила, что языковые поправки к закону необходимы, как для бизнеса, так и для высшего образования. Она считает, что пора убирать все барьеры на пути перехода высшего образования на английский язык. «Неужели использование одного иностранного языка на нас может повлиять негативно? Ни в коем случае! Я не вижу опасности для нашей фундаментальной ценности — латышского языка!» — подчеркнула Винкеле. Что касается бизнеса, она добавила, что инвесторы давно требуют двуязычия.

Исполнительный директор Совета иностранных инвесторов Марта Яксона также считает, что английский язык крайне важен для развития бизнеса в Латвии. «Вопрос о том, как использовать английский более широко — острый. Учитывая сегодняшние рыночные условия, использование английского языка параллельно с официальным языком облегчило бы бизнес-процессы для инвесторов и компаний, в том числе дочерних компаний в Латвии», — сказала Яксона.

Министерство экономики поддерживает инвесторов и отмечает, что вопрос о введении английского языка уже рассматривался. «Введение английского языка в Латвии важно для развития предпринимательской среды в стране, а также для создания благоприятной среды для иностранных инвесторов. Этот вопрос уже рассматривал Совет народного хозяйства, и сейчас министерство готовит доклад по этой теме для кабинета министров», — подчеркивает Министерство экономики.

В свою очередь Центр государственного языка категорически возражает против легализации иностранного языка в Латвии — использование иностранного языка в бизнесе и государственном управлении будет противоречить существующим законам. Кроме того, будет ликвидирована единственная мотивация интегрировать бизнес в латвийское общество. Существует большой риск того, что в конкуренции с английским, латышский язык потеряет свою позицию. «Мы считаем, что это попытка ослабить его позицию. Иностранные инвесторы вмешиваются в политику независимого латышского языка, и это неприемлемо», — заявили защитники госязыка.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 18 мая Сейм Латвии принял закон предусматривающий более высокие требования по знанию государственного языка для иностранцев, покупающих сельскохозяйственные земли. Эти поправки устанавливают для покупателей сельхозугодий в Латвии еще более высокие требования к владению государственным языком. Цель закона — ограничить покупку земли иностранцами, не живущими постоянно в Латвии.

Согласно законопроекту, иностранцы, покупающие землю в сельской местности, должны владеть госязыком по меньшей мере во 2-й степени уровня В. Это означает умение разговаривать на латышском языке на бытовые и профессиональные темы, ясно формулировать и обосновывать свое мнение, читать и понимать тексты разного содержания, писать необходимые для работы документы и развернутые тексты на бытовые и профессиональные темы, воспринимать и понимать произносимые в естественном темпе тексты на различные темы.