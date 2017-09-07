Киев, 7 сентября, 2017, 16:35 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко признал, что его страна никогда не сможет отбить Крым у Российской Федерации силой. Об этом глава украинского государства заявил сегодня, 7 сентября, выступая с ежегодным посланием президента перед Верховной радой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поджигатель

Порошенко отметил, что если реально смотреть на вещи, то Украина никогда не сможет отбить Крым силой. Кроме того, по мнению украинского президента, Россия никогда не отдаст Крым просто так. Несмотря на столь безнадежное заявление со стороны украинского президента, который с самого начала своего срока заявлял, что Крым вернётся в состав Украины, у Порошенко всё же есть рецепт возвращения Крыма в состав Украины.

«Можно ли рассчитывать отбить Крым у России силой? Реалистично — нет. Уйдет ли она оттуда сама? К сожалению, нет. Но мы можем с вами создать условия, когда Крым станет для России непосильной ношей. Мы должны создать все условия, чтоб ей запекло», — заявил президент Украины.

Он подчеркнул, что для этого Киев готов задействовать все доступные инструменты международного права, в частности — санкции, арбитражи, мониторинговые механизмы и любые международные платформы.

Напомним, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года жители Крыма в марте того же года провели референдум о самоопределении, так как были не согласны с насильственным захватом власти бандеровцами и их прихвостнями.

По результатам референдума Крым и Севастополь вышли из состава Украины и вернулись в состав России на правах субъектов федерации.

На Украине данный референдум не признают и абсурдно обвиняют Россию в «аннексии Крыма». Киев требует вернуть полуостров и действительно пытается использовать для этого любые методы — от унизительных просьб к западным лидерам оказать давление на Россию до откровенно террористических методов в виде засылки диверсионных групп на полуостров с целью терроризировать мирное население.

В свою очередь, Россия заявила, что Крым свой выбор сделал и стал неотъемлемой частью Федерации, выйти из которой невозможно, не нарушив Конституцию. Обсуждать с кем бы то ни было крымский вопрос Москва не намерена.