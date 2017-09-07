Ярославль, 7 сентября, 2017, 16:56 — ИА Регнум. В Ярославле открылась экспозиция военной техники «Одна страна — одна Победа!». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Игорь Ямщиков Выставка «Одна страна — одна Победа» в Ярославле

У КЗЦ «Миллениум» открылась выставка военной техники из коллекции патриотического объединения «Ленрезерв». Экспозиция приурочена к 76-й годовщине со дня начала блокады Ленинграда. Коллекция «Ленрезерва» ни разу не покидала пределы Санкт-Петербурга, и ярославцы стали первыми, кто, не выезжая из родного города, смогли познакомиться с ее экспонатами. В Ярославль доставили около 100 военных автомобилей: линейки «ЗИСов», паккарды, студебеккеры.

Перед выставкой машины проехали по улицам Ярославля. В них везли ветеранов, а за рулем были члены патриотических организаций города и области, общественники.

«Я вел машину «ГАЗ-6», тридцатых годов выпуска. Ему 85 лет, но он управляется очень легко. Было непривычно без зеркал заднего вида, поворотников. Я вез трех женщин, жителей блокадного Ленинграда. Им было очень приятно прокатиться на машинах своего детства. Всю дорогу вспоминали годы войны», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель ярославского отделения «Союза ветеранов Афганистана» Игорь Ямщиков.

По словам Игоря Ямщиков, в автопараде приняло участие около 40 ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда.

«Военная техника, оружие, одежда тех лет. Сами ярославцы — свидетели истории тех лет — все это создавало особую атмосферу. Мои спутницы даже всплакнули чуть-чуть от нахлынувших воспоминаний», — сказал Игорь Ямщиков.

На выставке представлено несколько тематических экспозиций: выставка о работе милиции в годы блокады, выставка радиоприемников и громкоговорителей, выставка о работе духовенства. В Ярославль организаторы привезли редкую подборку стрелкового оружия, в которой более 100 пистолетов. Представлена вся линейка винтовок Мосина, вся линейка автоматов ППШ, ПВС, СВТ, АВТ и другое. Кроме этого на выставке воссоздана комната в центре Ленинграда. Для работы с посетителями приглашены волонтеры, студенты ярославских вузов.

В открытии выставки «Одна страна — одна Победа» приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.