Париж, 7 сентября, 2017, 16:25 — ИА Регнум. «Россия — главный конкурент Франции в секторе выращивания пшеницы и реализации ее на внешнем рынке, — пишет на страницах французского издания Les Echos его корреспондент Мюриэль Жак. — В прошлом году урожай пшеницы в России составил 72 миллиона тонн и это было рекордом. В нынешнем году и эта планка будет преодолена: урожай ожидается еще выше и составит 82 миллионов тонн, из которых 32—33 млн тонн Россия отправит на экспорт».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

По мнению журналиста, «процесс совершенно очевиден: Россия увеличивает свой вес на мировом рынке благодаря росту своего сельского хозяйства и постоянно развивающейся технологизации агросектора. Плюс глобальное потепление — климат России становится более мягким, менее континентальным и более умеренным».

«В Европе фермеры, выращивающие пшеницу, работают уже в убыток, — отмечает автор. — Стоимость тонны зерна на рынке — 130 евро, а себестоимость — 160. В потерях виновата не только Россия, но и европейская валюта, подросшая по отношению к доллару за последние два месяца существенно. Из 30 евро, выражающих разницу между стоимостью и себестоимостью, 20 евро приходятся на рост европейской валюты по отношению к американской».