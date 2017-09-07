Российская анимация: на короткой ноге с Китаем?
Пекин, 7 сентября, 2017, 21:39 — ИА Регнум. 6 сентября в Пекине началась Неделя российской анимации. Это первое мероприятие в формате «бизнес-миссия», организованное Российским экспортным центром в области дистрибуции и копродукции развлекательного контента для детей.
Мероприятие проходит на площадке китайского Национального издательства Foreign Language Teaching and Research Press. В течение первого дня его посетили представители более 45 китайских анимационных студий, медиакомпаний, производителей, дистрибьюторов и лицензиатов.
На открытии Недели российской анимации выступил заместитель Генерального директора ВГТРК и председатель совета директоров АО «Цифровое телевидение» Дмитрий Медников. В церемонии открытия также приняли участие главный редактор телеканала «Карусель» Татьяна Цыварева, президент Ассоциации анимации Китая Ю Пейксия, директор бизнес-департамента Анимационной группы Китая Цуй Вэнь, заместитель директора Постоянного комитета Народного конгресса округа Либо Вэй Юнда и заместитель директора отдела рекламы китайской партии «Чжигонг» Фэн Ченглинг.
В число российских участников Недели российской анимации вошли:
- Студия «Мельница» («Барбоскины», «Лунтик и его друзья»);
- Группа Компаний «Рики» («Динозавр Рики», «Смешарики: Дежавю», «Тима и Тома» и др.);
- Digital-холдинг «Цифровое телевидение» («Герои Энвела», «Лео и Тиг», «Ми-ми-мишки» и др.): 0+ Media (Лицензионное агентство), Cигнал медиа (эксклюзивный дистрибьютор медиаконтента «Цифрового Телевидения»);
- СТС Медиа («Три кота», «Царевны»);
- Студия Wizart («Йоко», «Волки и Овцы 2», «Снежная Королева 3»);
- АА Студио («10 Друзей Кролика», «Паровозик Тишка»);
- Первый Проект («Грузовичок Лео», «Доктор Машинкова»);
- Zadorin Entertaiment («Защитники»);
- МультЭра («БИМы», «ЗООПарк», «Модестики»);
- Студия «Метроном-фильм» («Теле-Лео», «Везуха!»);
- Кинокомпания «Мастер-Фильм» («Шарлотта и Кваксон», «Hello, Baby», «Little Zoo»);
- Good Luck Have Fun (визуальные эффекты);
- Gekko Visual (визуальные эффекты)
- Open Alliance Media («Джинглики»)
Неделя российской анимации является первым из цикла мероприятий, направленных на построение партнерских взаимоотношений российских и международных анимационных студий и распространителей контента. Одной из основных задач события является разработка эффективного механизма для экспорта российской анимации на азиатский рынок и совместного производства мультфильмов и IT-продуктов.