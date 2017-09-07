Владивосток, 7 сентября, 2017, 16:06 — ИА Регнум. Сегодня, 7 сентября, президент России Владимир Путин принял участие в церемонии передачи капсулы с посланием будущим студентам Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Передача капсулы с посланием будущему поколению

Кроме президента России в церемонии приняли участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Монголии Халтмагийн Баттулга.

Торжественная церемония начала строительства состоялась в рамках Восточного экономического форума.

В ДВФУ будет создан Международный центр дзюдо для подготовки спортсменов высшей категории.

Создание Дворца позволит воспитать спортсменов высочайшего класса, которые «будут сохранять неизменную приверженность основополагающим принципам дзюдо, ценностям здорового образа жизни, сказано в послании от президента России.

«Дзюдо — это больше, чем спорт. Это особая философия и образ жизни», — говорится в тексте послания.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6−7 сентября во Владивостоке проходит третий Восточный экономический форум. Сегодня состоялся бизнес-диалог «Россия-Япония», направленный на наращивание российско-японского сотрудничества в области экономики.

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