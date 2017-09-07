Астана, 7 сентября, 2017, 16:02 — ИА Регнум. Казахстан восстановил уровень добычи нефти за счет крупнейшего месторождения Кашаган, говорится в Национальном энергетическом докладе — 2017, сообщает МИА «Казинформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Согласно данным доклада, добыча нефти в Казахстане снижалась с 2014 по 2016 год из-за истощения двух месторождений — в Актюбинской и Кызылординской областях. Так, в 2014 году объемы добычи нефти упали на 1,2%, в 2015 году — на 1,6%, в 2016 году — на 1,9%.

Читайте также: В Казахстане вдвое снизился экспорт нефти и нефтепродуктов: обзор

В конце 2016 года в Казахстане возобновилась добыча на месторождении Кашаган, что позволило вновь вернуть рост добычи нефти. Расширяя мощности на Кашагане, добыча на месторождении будет увеличиваться на 80 тыс. баррелей в сутки до 17 млн тонн нефти в год. В дальнейшем планируется расширение месторождения Тенгиз до объемов добычи в размере 12 млн тонн в год в начале 2020-х годов.

Читайте также: Правительство Казахстана: Республика полностью соблюдает соглашение с ОПЕК

Напомним, согласно данным комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана, за первые пять месяцев 2017 года экспорт нефти и газового конденсата в республике уменьшился в два раза. При этом снизился, в основном, экспорт в натуральном выражении, в денежном выражении снижение произошло менее сильное из-за более высокой цены на нефть в 2017 году.