Владимир, 7 сентября, 2017, 15:54 — ИА Регнум. Во Владимирской области всё ещё остается 11 очагов африканской чумы свиней. Всего с июня 2017 года в области было зафиксировано 25 вспышек заболевания. Уже на протяжении нескольких месяцев региональные чиновники призывают жителей отказаться от разведения свиней в пользу коров, коз и птиц. В регионе даже разработана программа, которая, в том числе, направлена на «перепрофилирование личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйств, занимающихся свиноводством, на альтернативные виды животноводства». При этом в большинстве своем от АЧС пока страдают именно личные подсобные хозяйства.

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Вспышки АЧС фиксируются в регионе на протяжении вот уже двух месяцев. Сейчас в регионе остается 11 населенных пунктов, где действует карантин, в середине августа было 14 очагов заболевания. Как рассказал на пресс-конференции, посвященной борьбе с АЧС, главный государственный ветеринарный инспектор Владимирской области Максим Тихонов, очаги есть в Собинском, Киржачском, Гусь-Хрустальном, Петушинском районах и во Владимире. Наиболее напряженная ситуация — в Путушинском районе, где только с 17 августа зафиксировано пять очагов АЧС, один из которых — в крупном свиноводческом комплексе.

Уже сейчас регион потратил 7 млн рублей на компенсации для владельцев отчужденного скота. Всего администрация области заплатила за 600 животных. То есть за каждое убитое животное владельцы получили в среднем по 11,7 тысячи рублей.

Между тем, как сообщает портал «ПроВладимир», Максим Тихонов рассказал на пресс-конференции и о том, как в целом изменилась численность свиней в области.

«С начала года по разным причинам поголовье свиней в крупных хозяйствах области сократилось с 85 до 50 тысяч особей. С конца июня по сентябрь количество свиней в фермерских и личных хозяйствах упало с 3500 голов до показателя «менее двух тысяч», — сообщает издание.

Но и этого, как кажется региональным властям, недостаточно.

«Специалисты уверены: с АЧС на территории области удастся полностью справиться путём сокращения популяции дикого кабана и домашних свиней», — сообщает пресс-служба администрации области.

Эту мысль чиновники пытаются донести не только до журналистов, но и до жителей региона. Этот же пункт внесен в программу по профилактике и предупреждению заноса и распространения АЧС на 2018—2020 годы, сообщил на пресс-конференции директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Евгений Вишневский.

«Поголовье свиней в территориях постоянно мониторится, в том числе путём подворового обхода. Разработана программа по профилактике и предупреждению заноса и распространения АЧС на 2018—2020 гг., она направлена на поддержание стойкого эпизоотического благополучия на территории области и на перепрофилирование личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйств, занимающихся свиноводством, на альтернативные виды животноводства. Также в государственную программу по развитию агропромышленного комплекса региона до 2020 года внесено уточнение, в соответствии с которым будут предоставляться гранты начинающим фермерам и семейным животноводческим фермам на содержание крупного рогатого скота, коз, кроликов, на развитие аквакультуры», — цитирует чиновника пресс-служба администрации региона.

Отметим, что подобная программа была принята, к примеру, в Астраханской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, месяц назад владимирские чиновники советовали жителям перейти на разведение гусей. На сайте администрации расхваливались фермеры, которые занимаются их выращиванием. Причем от перехода — одни только плюсы: за птицами легче ухаживать, их корм дешевле, а сами птицы растут быстрее, чем поросята.

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Между тем сами власти признавали, что в целом эпидемия показала, что контроля за частными подворьями в регионе почти нет.

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К слову, разведение крупного рогатого скота в регионе тоже может привести к примерно тем же последствиям. Достаточно вспомнить прошлогоднюю эпидемию ящура, когда вирус был обнаружен в хозяйстве, где содержалось 800 коров. Зараженными оказались 60 животных. Региональные власти заявили об экстренной вакцинации всех коров в регионе. Всех животных, которые находились на ферме, убили.

Тогда власти признали, что вакцинация от ящура не производилась в регионе с 2013 года.

«К сожалению, с 2013 года не нами, так скажем, было принято такое решение. Все понимаем, что заболеваний животных достаточно много, и в том числе в соседних областях. Поэтому к этому вопросу мы будем сейчас более серьезно подходить, и от ящура обязательную прививку введем, в том числе для личных подсобных хозяйств, чтобы все 100% вакцинировались», — говорил тогда замгубернатора Роман Русанов.

Позже во Владимирской области анонсировалась вакцинация всех коров.