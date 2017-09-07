Москва, 7 сентября, 2017, 15:53 — ИА Регнум. Сырьевой рынок 7 сентября движется разнонаправлено, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Баррель североморского сорта Brent стоит $54,36 (+0,3%). «Бочка» легкого техасского сорта WTI оценивается в $48,93 (-0,5%).

lalabell68 Нефть

Согласно опубликованным накануне данные от Американского института нефти, запасы сырой нефти выросли за неделю на 2,79 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 2,54 млн баррелей. Одновременно присели запасы дистиллятов — на 603 тыс. баррелей.

Таким образом, отчет вышел вполне закономерным: спрос на бензин увеличился, несмотря на расширение цены, во время разгула урагана Харви.

«7 сентября вечером свет увидят обновленные данные по запасам от минэнерго США. Вполне возможно, что они продемонстрируют примерно схожие с API выводы. Это способно привести к коррекции сырьевых котировок», — считает эксперт.

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