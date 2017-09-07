Москва, 7 сентября, 2017, 15:45 — ИА Регнум. Российская валюта продолжает ралли. Рубль сейчас крепок и устойчив, но вопрос — сможет ли он дорожать дальше, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Пока нефть сохраняет потенциал подъема в сторону $56,5—57 за баррель Brent (техническая картина позволяет на это рассчитывать), а спрос на российские ОФЗ возвращается — да, сможет», — считает эксперт.

При пробое 57 вниз откроется путь к 56,80. Однако каждый новый шаг национальной валюты к укреплению все больше обнажает проблемы с доходами и расходами внутри бюджета.

«Сейчас рынок отодвигает на второй план все геополитические нюансы, но они никуда не делись — просто временно потеряли остроту. Как только США вернутся к теме антироссийских санкций — а последняя риторика Киева напоминает Вашингтону об этом, — рубль вернется под давление», — пояснила Бодрова.

Кроме того, не стоит забывать, что в сентябре российские компании столкнутся с проблемой серьезных выплат по внешнему долгу. Это увеличит спрос на валюту и также сработает против «россиянина».

"В этом свете вполне может быть, что наблюдаемое сейчас укрепление рубля — своеобразный аккорд подобному движению», — полагает эксперт.

Добавим, 7 сентября днем доллар США торгуется по 57,07 рубля (-0,5%). Евро стоит 68,35 рубля (-0,1%). Официальные курсы ЦБ РФ на пятницу, 8 сентября, составляют 57,14 рубля за американскую валюту и 68,24 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 19 и 17 копеек соответственно.

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