Россия готовится к континентальной войне, ЕС — под ударом: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 7 сентября, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Ядерный конфликт: КНДР примет «мощные» меры против США;
- Восстание Будапешта: Евросуд запретил Венгрии и Словакии ограничивать поток беженцев;
- По стопам США: Токио и Сеул хотят втянуть Россию и Китай в нефтяную игру с КНДР;
- Запрету президента вопреки: армия Молдавии вышла из подчинения главнокомандующему Додону;
- Киев наводит страх: Россия готовится к войне континентального масштаба.