Москва, 7 сентября, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия представляет для Украины главную военную угрозу, является спекуляцией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября, об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Ежегодное послание Петра Порошенко Верховной раде, в котором он назвал Россию главной военной угрозой для Украины, является таковым только по названию. Это послание носит откровенно провокационный характер и адресовано США и их союзникам по НАТО в Европе», — сказал Клинцевич.

Кроме того, сенатор обратил внимание на то, что Порошенко «в нагнетании антироссийской истерии уже не способен придумать что-либо новое, повторяя буквально след в след то, что днями раньше заявлял об учениях «Запад-2017» министр обороны Польши Антоний Мачеревич».

"Конечно, нельзя исключить, что роли в этой бездарной пьесе были расписаны заранее: Польша начинает, Украина продолжает», — отмечает Клинцевич.

На взгляд парламентария, «столь редкое единодушие двух заклятых друзей, чьи позиции в международных делах, как правило, резко расходятся, уже заставляет усомниться в истинности их намерений».

«Действительно, о какой подготовке России к «войне континентального масштаба» может идти речь, когда в российско-белорусских учениях будут участвовать не более 13 тыс. человек?! Полагаю, что одних этих цифр вполне достаточно, чтобы прекратить все спекуляции насчет российской угрозы», — заключил сенатор.

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Россия представляет для Украины главную военную угрозу. «Главная угроза со стороны России — к сожалению, военная», — сказал он в ежегодном послании к Верховной раде.

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По словам Порошенко, появилось «все больше доказательств» подготовки России к «войне континентального масштаба». Особые опасения у украинского президента вызвали российско-белорусские учения «Запад-2017». «Именно по этой причине, а не по каким-то другим, мы усилили контроль на всех участках государственной границы. Под видом стратегических командно-штабных учений не исключается создание новых ударных группировок российских войск для вторжения на территорию Украины», — заявил Порошенко.