Пхеньян, 7 сентября, 2017, 15:27 — ИА Регнум. Испытания предполагаемой водородной бомбы, которые были проведены 3 сентября в Северной Корее, спровоцировали многочисленные оползни. Об этом сообщает сайт 38 North.

38north.org

«Снимки коммерческих спутников, полученные на следующий день после того, как Северная Корея провела испытания предполагаемой водородной бомбы, по-видимому, показывают многочисленные оползни», — говорится в сообщении.

На фотографиях, сделанных со спутников, демонстрируется рельеф местности до и после ядерных испытаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 сентября 2017 г. в КНДР были проведены новые ядерные испытания. По предварительным данным, была взорвана водородная боеголовка мощностью 100 килотонн.

5 сентября ряд СМИ сообщил, что 9 сентября Северная Корея может провести очередные ракетные испытания.