Порошенко: «Возможно, будет референдум по вступлению в НАТО»
Киев, 7 сентября, 2017, 15:01 — ИА Регнум. На Украине могут провести референдум о вступлении в НАТО, заявил 7 сентября президент Украины Петр Порошенко в ежегодном послании к парламенту, сообщает УНН.
Президент Украины отметил, что он может «в положенное время» начать процедуру референдума по вопросу о вступлении страны в Североатлантический альянс. По словам Порошенко, большинство граждан Украины поддерживают «и вступление в ЕС, и присоединение к НАТО».
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Порошенко также отметил, что граница Украины на востоке станет границей Евросоюза еще «до вступления страны в ЕС» благодаря новым инициативам о долгосрочном стратегическом сотрудничестве, которые внес Киев на рассмотрение в Евросоюз.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине приняли законопроект, в котором оговаривается, что одним из главных приоритетов во внешней политике страны является вступление в НАТО. Таким образом, Киев намерен восстановить редакцию об основах национальной безопасности Украины от 19 июня 2003 года.
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