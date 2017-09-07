Киев, 7 сентября, 2017, 15:01 — ИА Регнум. На Украине могут провести референдум о вступлении в НАТО, заявил 7 сентября президент Украины Петр Порошенко в ежегодном послании к парламенту, сообщает УНН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Президент Украины отметил, что он может «в положенное время» начать процедуру референдума по вопросу о вступлении страны в Североатлантический альянс. По словам Порошенко, большинство граждан Украины поддерживают «и вступление в ЕС, и присоединение к НАТО».

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Порошенко также отметил, что граница Украины на востоке станет границей Евросоюза еще «до вступления страны в ЕС» благодаря новым инициативам о долгосрочном стратегическом сотрудничестве, которые внес Киев на рассмотрение в Евросоюз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине приняли законопроект, в котором оговаривается, что одним из главных приоритетов во внешней политике страны является вступление в НАТО. Таким образом, Киев намерен восстановить редакцию об основах национальной безопасности Украины от 19 июня 2003 года.

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