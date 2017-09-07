Киев, 7 сентября, 2017, 14:47 — ИА Регнум. Ежегодное послание президента Украины Петра Порошенко к Верховной раде вновь не обошлось без упоминания России как главной угрозы для Киева. И эта угроза, как «с сожалением» отметил Порошенко — военная.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Он заявил, что Россия готовится к войне «континентального масштаба» — и этому якобы появляется «все больше доказательств». Особые опасения у украинского президента вызвали российско-белорусские учения «Запад-2017».

Якобы под видом этих учений Россия может начать создавать новые ударные группировки для вторжения на Украину. При этом, подчеркнул украинский лидер, нет никаких признаков того, что Россия собирается «отступить из Донбасса или уйти из Крыма».

«Именно по этой причине, а не по каким-то другим, мы усилили контроль на всех участках государственной границы», — сказал президент Украины.

Он также напомнил версию Киева о том, что в 2014 году якобы под прикрытием обеспечения безопасности Олимпийских игр в Сочи Москва «развернула группировку» и провела «спецоперацию по захвату Крыма».

«Нынешние учения, которые продлятся целых два месяца, гораздо более масштабные. Очевидно, Кремль проверяет, насколько готовы к большой войне с Западом не только российские вооруженные силы, но и всё Российское государство», — подчеркнул Порошенко.

Упомянул президент Украины и слова американского сенатора Джона Маккейна о том, что Россия — это большая угроза, чем террористы ИГИЛ, поскольку у боевиков нет «военных возможностей, технологий и стремления править миром», а у России — есть.

Напомним, с 14 по 20 сентября 2017 года в Белоруссии и в ряде областей России (Калининградской, Псковской и Ленинградской) пройдут совместные российско-белорусские стратегические командно-штабные учения «Запад-2017». В учениях будет задействовано около 12,7 тыс. человек и до 680 единиц техники.

Запланированная в рамках учений переброска российских войск на белорусскую территорию служит основанием для заявлений чиновников ряда западных стран о «военной угрозе» со стороны России. К этому хору присоединились и страны Прибалтики, а также Польша и Украина.

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В Белоруссии же прозападные пропагандисты начали нагнетать ажиотаж вокруг предстоящих учений, активно развивая тезис о якобы намерении Москвы повторить «крымский сценарий» в республике. Между тем на учения «Запад-2017» военными ведомствами России и Белоруссии были приглашены наблюдатели из целого ряда государств и международных организаций, в том числе от НАТО, ООН, ОБСЕ и ОДКБ.

Годом ранее 6 сентября в Раде также звучали слова о российской «агрессии». Так, Порошенко заявил, что вопрос национального единства и консолидации — вопрос жизни и смерти для государства, при условии, что продолжается «агрессия России».

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Кроме того, он также заявил о готовности России начать «полномасштабное вторжение» и важности при такой угрозе укрепления обороноспособности Украины и поставок летальных видов вооружений. Кроме того, Порошенко заявил об экономической войне, которую Россия якобы ведет против Украины.