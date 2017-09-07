Некрасовское, Ярославская область, 7 сентября, 2017, 14:45 — ИА Регнум. Администрация Некрасовского района Ярославской области оценила ущерб, причинённый артиллерийским обстрелом костромских десантников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в местной администрации.

Фото Александра Проничева Результаты взрыва

На улице Садовой в поселке Некрасовское вчера взорвался снаряд. Он упал недалеко от двух домов. На месте падения снаряда образовалась воронка диаметром около метра. Стены двух здания и окна были прошиты осколками снаряда. Жильцы пострадавших домов рассказали, что вначале услышали свист, а потом раздался взрыв. Даже в доме людей накрыло облаком пыли. Воронка от снаряда была в шести метрах от дома. Осколки снаряда пробили обшивку дома, разбито окно. Внутри здания они вонзились в стены и мебель, бытовую технику, повредили газовую трубу. В соседнем доме разбиты окна и повреждены стены. Жертв среди людей нет. Даже пасшаяся недалеко корова чудом не пострадала.

В одном доме проживает азербайджанская семья, в другом живет одна женщина.

После взрыва дом азербайджанской семьи отключили от газа и воды, а детей отправили к друзьям. Пострадавшие намерены добиваться компенсации морального и физического вреда.

«Мы созвали комиссию по чрезвычайным ситуациям. Помогли оценить ущерб, чтобы пострадавшие могли обратиться после этого за возмещением. Дома, которые пострадали от взрыва, являются не муниципальной, а частной собственностью. Один недавно был выставлен на продажу. В администрацию за помощью с расселением жильцов никто не обращался. Сейчас сотрудники военной прокуратуры проводят проверку» , — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы администрации Некрасовского района Ярославской области Артем Щербак.

Местные жители винят в обстреле костромскую часть ВДВ, распложённую недалеко от поселка.

Военная прокуратура Костромского гарнизона проводит проверку. Факт взрыва снаряда там подтвердили.

«Мы сейчас проводим проверку. Никакой информации более предоставить вам не можем», — сказал корреспонденту ИА REGNUM помощник военного прокурора лейтенант юстиции Владимир Ерихов.

Вопрос — прекращены ли стрельбы на полигоне костромской части ВДВ и что сделано для безопасности ярославцев — в костромской прокуратуре оставили без ответа.