Степанакерт, 7 сентября, 2017, 14:39 — ИА Регнум. 7-го сентября в большом зале заседаний парламента Нагорно Карабахской Республики было созвано специальное заседание парламента, посвящённое вступлению в должность избранного парламентом 19 июля президента Бако Саакяна.

artsakhpress.am

Как сообщает Арцахпресс, на специальном заседании присутствовал 31 депутат. Заседание вёл председатель НС Ашот Гулян.

Торжественная церемония инаугурации началась с внесения в зал оригинала Конституции республики и Евангелия XVII века.

Затем в установленном законом порядке президент Бако Саакян принес присягу народу: «Вступая в должность президента Республики Арцах, клянусь: безоговорочно выполнять требования Конституции, уважать права и свободы человека и гражданина, обеспечивать суверенитет, независимость, территориальную целостность и безопасность Республики во славу Республики Арцах и во имя благоденствия народа Арцаха».

Выразив благодарность участникам специального заседания, Бако Саакян отметил:

«Арцах принадлежит не только арцахцам, но и всему армянству. За минувшие годы мы осуществили и осуществляем миссию, направленную на то, чтобы высоко держать честь армянского народа. И в будущем мы сделаем всё для того, чтобы высоко держать честь и достоинство армянского народа».

Подводя итоги заседания, руководитель парламента подчеркнул, что торжественное мероприятие принесения присяги знаменует начало нового политического этапа в стране, главной целью которого является дальнейшее повышение эффективности системы государственного управления с учетом нынешних реалий.

«Я глубоко убежден, что опыт президента Бако Саакяна, его решимость развивать демократические процессы, воля продолжать начатые в экономической, социальной и общественно-политической жизни страны реформы, выраженное внимание к системе безопасности и оборонной системе, последовательные усилия по систематическому повышению боеспособности Вооруженных сил, заботливое отношение к социальным проблемам военнослужащих являются достаточным основанием в трудном и ответственном деле неуклонно следовать политическому курсу и находить адекватные решения проблем, волнующих наш народ», — отметил Ашот Гулян.

По результатам проведенного в Нагорном Карабахе 20 февраля 2017 г. конституционного референдума в Карабахе была установлена президентская форма правления. По новой конституции до 2020 года Карабах будет управляться в режиме переходного периода. На этом этапе руководить будет избранный парламентом президент.

Бако Саакян в ходе специального заседания Национального Собрания 9 июля был переизбран на пост президента.

В Карабахе будет упразднена должность премьер-министра, она будет заменена на должность государственного министра. Правительство будет формировать и возглавлять президент.

В 2020 году в республике состоятся общегосударственные выборы главы государства.