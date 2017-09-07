Киев, 7 сентября, 2017, 14:36 — ИА Регнум. Украина собирается добиться «революционных изменений» в организации транзита российского газа в Европу после истечения транзитного контракта в 2019 году. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в своем ежегодном послании Верховной Раде сегодня, 7 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Схема транзита должна изменить место продажи газа. По мнению Порошенко, Евросоюз вместе с Украиной должны покупать российский газ на западной границе Украины, а не на восточной, как предполагает текущий контракт. Таким образом, Порошенко намерен предоставлять транзитные услуги не России, а Европе.

К изменениям схемы транзита российского газа Украина планирует привлечь Евросоюз.

Отметим, что российский концерн «Газпром» намерен к 2019 году закончить строительство газопровода «Северный поток — 2», который пройдет по дну Балтийского моря, в обход Украины.

В июне 2017 года украинская газовая компания Нафтогаз отказалась начать переговоры о заключении нового транзитного контракта с «Газпромом». Вопрос о транзите газа через территорию Украины после истечения срока текущего транзитного договора в 2019 году остается открытым.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа «Газпром» нарастил транзит газа в обход Украины. Загрузка газопровода OPAL (наземная часть трубопровода «Северный поток») выросла на 40%. При этом снизился транзит через Украину в Словакию.