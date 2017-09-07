Кишинёв, 7 сентября, 2017, 14:10 — ИА Регнум. Контингент Национальной армии Молдавии в составе 57 военнослужащих 7 сентября отправился на Украину для участия в международных военных учениях Rapid Trident 2017 под эгидой НАТО. Как передает корреспондент ИА REGNUM, принятое накануне постановление правительства на этот счет было в тот же день опубликовано в специальном выпуске официального вестника Monitorul Oficial, несмотря на то, что выступающий против участия молдавских военных в этих учениях президент Игорь Додон приостановил действие решения Кабмина.

Kremlin.ru Игорь Додон

Премьер-министр Павел Филип выразил обеспокоенность тем, что президент запрещает молдавским военнослужащим участвовать в учениях за рубежом, и заявил, что не видит оснований для отказа от участия в учениях, где молдавские военные «набираются опыта».

В пресс-службе минобороны Молдавии сообщили, что учения направлены на развитие уровня взаимного сотрудничества, укрепление обороноспособности и продвижение имиджа Национальной армии на международной арене для дальнейшего участия в миротворческих миссиях.

Президент Додон настаивает, что молдавские военные не могут быть отправлены на международные учения без его согласия, как главнокомандующего. А он считает, что, будучи нейтральным государством, Молдавия не должна принимать участия в учениях, проводимых под эгидой какого-либо военного блока.

Ранее Додон уже заблокировал участие молдавской армии в нескольких военных учениях Североатлантического альянса. В свою очередь, в правительстве Молдавии обвиняют президента в нанесении ущерба обороноспособности страны.