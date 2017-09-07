Ярославль, 7 сентября, 2017, 15:56 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля считает, что жилье в доме 16 по улице Нахимсона изымается у собственников законно и обоснованно. Об этом сообщается в ответе мэрии города ИА REGNUM.

Дом на ул. Нахимсона 16 в Ярославле

Как сообщало ранее ИА REGNUM, жительница дома Татьяна Филатова обратилась к мэру Владимиру Слепцову с «криком отчаяния». Она заявила, что городские власти выселяют ее и других жильцов из дома-памятника XVIII века (ансамбль Гостиного двора), а предлагаемая компенсация не позволяет купить аналогичное жилье.

Как следует из ответа мэрии, в указанном доме из 24 квартир в муниципальной собственности находится 16 помещений, а 8 — в частной. Сейчас уже расселено 17 жилых помещений, из них 15, занятых по договору соцнайма и 2, принадлежащих на праве собственности. Расселение проводится в связи с непригодностью дома для проживания на основании постановления мэрии от 2013 года в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2013 — 2017 годы.

«В 2015 году в добровольном порядке из непригодных помещений, находившиеся в муниципальной собственности, и занятых гражданами на основании договоров социального найма, в благоустроенные жилые помещения переселено 6 человек. В 2016 году в судебном порядке прекращены договоры социального найма с 9 гражданами. Решения находятся на исполнении в отделе судебных приставов по Кировскому и Ленинскому районам города Ярославля», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

В мэрии говорят, что в 2014 году собственникам жилых помещений дома было предложено провести реконструкцию (реставрацию) объекта в течение шести месяцев с момента получения такого требования. Однако жильцы не сделали этого. Каким образом несколько жильцов дома-памятника могли провести реставрацию дома, большая часть квартир в которой муниципальная, в мэрии не пояснили. .

В дальнейшем мэрией города Ярославля принят ряд постановлений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд. Для этого городские власти заказали оценку изымаемого имущества. В мэрии говорят, что оценка включает в себя не только стоимость жилплощади, но и стоимость общего имущества, а также убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, например, съем квартиры и поиск другого жилья.

Далее самое интересное — стоимость изымаемого жилья по заказанной мэрии оценке. Она сильно разнится. Как говорится в ответе, минимальная стоимость составила 53 668 рублей за квадратный метр. А максимальная — 111 936 рублей. В большинстве случаев стоимость колебалась от 60 до 80 тыс рублей за метр. Татьяне Филатовой, как утверждают чиновники, предложена цена в 53 866 тыс рублей за метр. Сама автор обращения к мэру сообщила нам, что такая цена ей не предлагалась.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле Кировский районный суд удовлетворил иск ряда жильцов о признании недействительным постановления об изъятии жилых помещений. Мэрия оспорила эта решение, и оно было отменено 31 августа судебной коллегией по гражданским делам Ярославского областного суда. Также в апреле тот же Кировский суд отказал мэрии в иске об изъятии у двух собственников (в том числе Филатовой) их квартир путем выкупа. Мэрия опять же оспорила это решение, и суд второй инстанции состоится 12 сентября. Кроме того мэрия готовит иски об изъятии квартир еще у ряда собственников.

На основании принятого судом решения, в мэрии считают, что «все принятые органом местного самоуправления акты о расселении дома и изъятии жилых помещений для муниципальных нужд законны и обоснованы».

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.