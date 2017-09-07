Киев, 7 сентября, 2017, 14:01 — ИА Регнум. Украина выбралась из «глубокого и опасного обрыва», но ее туда может снова столкнуть «хищная орда», заявил президент страны Петр Порошенко в своем ежегодном послании депутатам Верховной Рады сегодня, 7 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

При этом он подчеркнул, что Украина достигла большого успеха, но существуют опасности, которые могут обрушить государство в пропасть:

«Из-за перевала над нами нависает хищная орда — это опасная и долговременная угроза», — сказал Порошенко.

В своем послании Раде президент Украины заявил о намерении сделать Крым для России «неподъёмной ношей». Он сказал, что Крым невозможно вернуть военным путем, поэтому необходимо создать условия, при которых Россия откажется от полуострова.

Для формирования таких условий Украина будет использовать санкции против России и международные платформы.

«Россия может отказаться от Крыма, если он станет ей припекать», — заявил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа на военном параде, посвященном Дню независимости Украины, Петр Порошенко заявил о намерении вернуть Крым политико-дипломатическим путем.

Напомним, Крым вернулся в состав РФ в марте 2014 года после референдума, на котором более 90% жителей полуострова выразили намерение выйти из состава Украины.